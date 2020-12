Tra protocolli di ieri e oggi 8 nuovi positivi e 12 guariti nella città della piana

Sono 8 i nuovi casi di positività, posti in isolamento domiciliare, comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune di Lamezia Terme (6 fanno riferimento però a protocolli in ingresso di ieri).

Comunicata, altresì, la guarigione di 12 persone in precedenza riscontrate positive, con in totale 179 attualmente positivi, con ormai scomparsa la distinzione tra isolati a domicilio e ricoverati.

Non si hanno neanche i dati del numero di tamponi processati, costante da inizio pandemia, mentre nei giorni scorsi sull’albo pretorio aziendale è stato pubblicato l’atto amministrativo che autorizzava l’impegno di 12.000 euro per l’uso semestrale di un nuovo macchinario da affiancare a quello esistente per processare i tamponi, con in teoria percorso privilegiato per quanto riguarderebbe alluni degli istituti del territorio provinciale, dipendenti e persone afferenti la Prefettura e la Corte di Appello di Catanzaro.