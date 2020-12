Numeri degli attualmente positivi in calo in alcuni comuni del lametino

A fine giornata a Lamezia Terme comunicati dall’Asp 2 nuovi casi di positività, posti in isolamento domiciliare, con la guarigione di 21 persone in precedenza riscontrate positive, per un totale di 152 cittadini attualmente positivi.

Scende a 3 il numero degli attualmente positivi a Girifalco, dove la scuola primaria e secondaria rimarrà chiusa anche domani per via di lavori sull’impianto elettrico.

Un nuovo guarito anche a Soveria Mannelli, mentre a Curinga rimane di 7 il numero di attualmente positivi con 41 (+21) persone in quarantena domiciliare preventiva ed 1 ricoverato.