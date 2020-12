Si attesta a 159 il numero di attualmente positivi lametini, nuovi casi a Soveria Mannelli e Curinga

I nuovi positivi lametini odierni sono 10, con 6 ordinanze per 15 persone in quarantena precauzionale, e la guarigione di 2 persone in precedenza riscontrate positive.

Al momento, dalle comunicazioni ufficialmente ricevute, in Città si hanno, quindi, 159 attualmente positivi.

A Soveria Mannelli per un nuovo positivo si registrano una guarigione e la negativizzazione di due casi, a Curinga i casi attivi diventano 26 (+4), con 51 persone in quarantena domiciliare (+4).