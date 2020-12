Due nuovi positivi a Platania, screening di fine anno a Carlopoli

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP ha comunicato al Comune di Platania 2 nuovi casi di positività, persone appartenenti a nuclei familiari distinti, che comunque si trovavano già in isolamento fiduciario perché risultati positivi a tamponi rapidi antigenici.

Il Sindaco ha disposto per i due soggetti in questione e per 4 “contatti stretti” la prescritta quarantena.

In ambito di screening il Comune di Carlopoli, in collaborazione con l’UCCP di Decollatura, ha dato via alla campagna dei test anti-covid19 gratuiti.

Sarà possibile prenotare il test dal 29 al 31 dicembre al numero 096882025 dalle 9 alle 13, ma solo se si raggiungerà il numero di 50 prenotazioni i test verranno eseguiti in loco, nella tenda che verrà messa a disposizione dalla protezione civile, altrimenti gli interessati dovranno recarsi presso l’UCCP di Decollatura dove il personale medico eseguirà i test disponili per il comune di Carlopoli.