Coronavirus

Supera quota 300 il numero di attualmente positivi lametini, 40 i nuovi casi comunicati oggi comprese 10 famiglie

Sono invece 12 le ordinanze per 21 persone in quarantena precauzionale (19 per quelle comunicate ieri, 2 oggi).

I nuovi positivi lametini, tra comunicazioni arrivate dall’Asp al Comune nella seconda metà di ieri (il bollettino quotidiano sul sito del Comune era stato emanato prima delle 15) ed oggi, sono 40 (6 uomini, 6 donne, 10 nuclei familiari), con 13 guariti. Sono invece 12 le ordinanze per 21 persone in quarantena precauzionale (19 per quelle comunicate ieri, 2 oggi). Gli attualmente positivi lametini diventano così 303.