Dopo il nuovo accordo con i medici di base, l’Uccp del Reventino avvia la nuova campagna di vaccinazione per gli over 70 presso le sedi di Decollatura e Conflenti, iniziando con i nati tra il 1941 e 1944.

Al fine di evitare assembramenti le prenotazioni telefoniche inizieranno da lunedì, con il centro di Decollatura che accoglierà quelle dei residenti a Soveria Mannelli, Decollatura, Carlopoli e Serrastretta; a Conflenti si vaccineranno i cittadini di Martirano, Conflenti, San Mango d’Aquino, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia.

Per quanto riguarda la situazione contagi nel lametino, a Nocera Terinese sono 43 le persone positive a test molecolare, 50 in quarantena fiduciaria, con 1 persona guarita. A Platania scende ad 1 il numero di persone attualmente positivi, su 42 da inizio pandemia, con in totale 40 guariti e 1 decesso.