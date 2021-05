La Regione Calabria attiva una mail per richiedere il numero di tessera sanitario corretto in ottica vaccinazioni

Considerate le difficoltà segnalate e registrate per la prenotazione dei vaccini sulla piattaforma di Poste Italiane, causate dall’utilizzo di numeri di tessera sanitaria non corretti, è stata attivata una casella di posta elettronica, info.vaccini@regione.calabria.it, per poter richiedere il numero di tessera corretto.

L’oggetto della mail dovrà essere “richiesta numero tessera sanitaria”, e dovrà avere in allegato la foto fronte/retro della tessera sanitaria ed un documento di riconoscimento.

Saranno prese in considerazione solamente le richieste inerenti la problematica specifica e complete della documentazione necessaria.

I tempi di risposta saranno, indicativamente, di 48 ore.