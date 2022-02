Questa mattina Arpacal ha visitato la sede di Lamezia Terme dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima CNR ISAC.

Il focus della ricerca scientifica di ISAC in questa macroarea è lo studio dei cambiamenti della composizione dell’atmosfera con particolare interesse per gas e aerosol con proprietà climalteranti e/o rilevanti per la qualità dell’aria. Presente anche Ivano Ammoscato, ricercatore CNR e responsabile della strumentazione tecnica della sede ISAC di Lamezia Terme.

Strumenti osservativi e modellistici all’avanguardia sono impiegati in un’area mediterranea definita GAM-WMO hotspot di cambiamento climatico.