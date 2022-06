Endorsement per il proseguimento della campagna vaccinale da parte della Regione, gli orari dei 3 centri lametini

Mentre torna a risalire la curva di attualmente positivi, la Regione Calabria non ha mai chiuso i Centri vaccinali e ha attivato un programma di vaccinazione domiciliare per raggiungere anche quelle persone che non sono in grado, per motivi di salute, di muoversi da casa.

Basterà contattare, anche via mail, uno dei referenti indicati sul sito internet della Regione, oppure direttamente il gruppo tecnico regionale per l’emergenza Covid-19 (gtc.regionecalabria@gmail.com).

Il virus continua a circolare tra la popolazione e in determinate categorie di persone può essere molto pericoloso se non letale. Lo dimostra uno studio dell’Università di Catanzaro condotto insieme alla Regione Calabria nelle terapie intensive del nostro territorio. Il 75% dei ricoverati in rianimazione che ha sviluppato la malattia in forma grave non ha completato il ciclo vaccinale. E il restante 25% con 3 dosi di vaccino era over 80 o con elementi di fragilità.

Nel lametino rimangono aperti i centri vaccinali dell’hub di Via de Filippis (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, sabato dalle 9 alle 13), l’ex ospedale di colle Sant’Antonio (martedì e giovedì dalle 15 alle 18), l’ospedale di Soveria Mannelli (lunedì e mercoledì dalle 14 alle 17).