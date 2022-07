In Calabria il totale dei tamponi eseguiti è stato di 6.490, le persone risultate positive al Coronavirus 1.989 (30,65%), con 762 guariti e 5 decessi.

I casi attivi risalgono a 40.174 (+1.222), con 192 (+5) ricoverati e 7 (-1) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4559 (58 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4498 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 62264 (61937 guariti, 327 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 26232 (63 in reparto, 1 in terapia intensiva, 26168 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 86790 (85655 guariti, 1135 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1222 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1206 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41821 (41584 guariti, 237 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 6367 (44 in reparto, 2 in terapia intensiva, 6321 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 145710 (144918 guariti, 792 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 952 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 941 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39717 (39542 guariti, 175 deceduti).