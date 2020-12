Aggiornamento del piano triennale 2018-2020 degli interventi di edilizia scolastica, 7 le proposte nel lametino

Sono state pubblicate le graduatorie definitive, a rettifica del precedente decreto n. 6161 del 08/06/2020, relative all’avviso pubblico finalizzato all’aggiornamento del piano triennale 2018-2020 degli interventi di edilizia scolastica (dec. n. 13320 del 29/10/2019).

Il provvedimento prende atto dell’esito dell’ulteriore attività svolta dalla commissione in merito alle osservazioni presentate, secondo le modalità di legge, dagli Enti Locali titolari di interventi “non ammessi” a finanziamento, ed alla verifica della documentazione amministrativa prodotti dagli Enti ammessi in prima istanza, le cui proposte progettuali presentavano spese non ammissibili.

Ammessi i progetti presentati a:

Cortale – realizzazione di una nuova costruzione destinata a scuola primaria e secondaria di primo grado 2.442.494,85 euro

Girifalco – messa in sicurezza e adeguamento sismico della scuola materna di viale dei Cipressi 2.083.716,63

Curinga – adeguamento sismico della scuola materna di Via Turati – Frazione Acconia 1.098.733,49, e adeguamento sismico della scuola media “Marconi” ubicata in via Ferraro del comune di Curinga 1.646.060,33

Carlopoli – adeguamento sismico dell’edificio scolastico adibito a scuola elementare e media di via Vittorio Emanuele III 2.246.924,79

San Pietro a Maida – adeguamento sismico scuola dell’infanzia “Giardini” 513.477,90

Nocera Terinese – adeguamento sismico plesso scolastico scuola elementare e media di Nocera Terinese Marina 1.161.424,58

Motta santa Lucia – adeguamento sismico ed impiantistico palestra scolastica comunale 950.000,00

Non ammessi le proposte di Soveria Mannelli per l’adeguamento sismico “scuola dell’infanzia e primaria frazione Colla(550.000) e l’adeguamento sismico e riqualificazione complesso scolastico, sede della scuola elementare ed istituto tecnico industriale statale, sito in via san Francesco di Paola (843.000)