Anche 6 comuni del lametino tra i 117 italiani che allestiranno i seggi fuori dalle scuole per non fermare le lezioni

Sono 117 i Comuni che hanno manifestato, entro il termine previsto, il proprio interesse ad ottenere i contributi previsti dal Fondo di 2 milioni di euro, istituito dall’art. 23-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito nella legge 21 maggio 2021, n.69, per realizzare sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali, al fine di evitare la sospensione delle attività didattiche, in occasione dell’imminente tornata elettorale dell’anno in corso.

In totale sono 510 i seggi elettorali interessati, con il coinvolgimento di circa 300.000 elettori e di oltre 30.000 studenti. Nella maggior parte dei casi sono state individuate come sedi alternative, palestre comunali, strutture polivalenti e uffici municipali dismessi.

Nel lametino hanno indicato tale necessità Carlopoli, Curinga, Jacurso, Motta Santa Lucia, San Mango d’Aquino, San Pietro a Maida.