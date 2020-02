Uomo trovato morto nell’incendio della propria abitazione nel lametino

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta questa mattina in via Carlo Maria Talarico nel comune di Motta Santa Lucia per l’incendio di un’abitazione, una struttura su unico livello.

All’interno dell’abitazione, nel locale cucina, è stato rinvenuto il corpo esanime di un uomo di 87 anni, con accertamenti in corso circa la dinamica dell’incendio. Nessuna ipotesi viene esclusa, anche se la causa accidentale è quella più accreditata.

L’intervento dei soccorritori è valso all’estinzione del rogo, evitando il propagarsi all’intera struttura.

Sul posto carabinieri della stazione di Conflenti per gli adempimenti di competenza, medico legale, polizia locale e successivamente scientifica dei Carabinieri.