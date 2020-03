“Si procederà ad intensificare i controlli anche tramite la Polizia Locale per verificare il rispetto di ogni prescrizione”

Come anche tanti altri colleghi, anche il primo cittadino di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, torna a ricordare il “vademecum” da rispettare anche in Calabria per quanto riguarda il rischio Coronavirus.

«In attesa della imminente emanazione della preannunciata ordinanza del Presidente della Regione Calabria, alla luce dell’ampliamento della zona rossa e del conseguente assurdo ed elusivo rientro nei nostri territori di tante persone in queste ore» Mascaro raccomanda di «comunicare immediatamente il proprio arrivo al medico di famiglia ed alle autorità competenti, e detta comunicazione deve provenire anche da chi è rientrato nei giorni scorsi dalle aree oggetto solo oggi di ampliamento della zona rossa; porsi in quarantena volontaria evitando qualsivoglia contatto anche con i propri familiari; osservare scrupolosamente ogni prescrizione adottata dalle autorità nazionali».

Ai cittadini e operatori economici il primo cittadino intima un «rigorosissimo rispetto di ogni prescrizione» sostenendo che «oggi, più che mai, è fondamentale che si dimostri senso di responsabilità e che vi sia rispetto assoluto di ogni regola. Evitiamo ogni assembramento ed ogni possibilità di contagio; preserviamo la nostra Comunità».

Da par suo il sindaco assicura che «si procederà ad intensificazione immediata dei controlli anche tramite la Polizia Locale per verificare il rispetto di ogni prescrizione e per identificare tutti coloro che dovessero arrivare in queste ore dalle zone rosse» poiché «il mancato rispetto degli obblighi configura ipotesi di reato e violazione dell’art. 650 codice penale, con arresto sino a 3 mesi».

Mascaro in conclusione apre all’ottimismo: «Lamezia e la Calabria resisteranno al Coronavirus se le Comunità mostreranno senso di responsabilità e di appartenenza. Dobbiamo farcela».