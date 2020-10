Due i casi accertati a Cancello, altrettanti da confermare, il Comune di Serrastretta si attrezza con test seriologici

Aggiornamento sulla situazione Covid-19 a Serrastretta offerto dal sindaco Molinaro, che da inizio settimana ha emanato 2 ordinanze di quarantena obbligatoria per altrettante persone risultate positive al tampone nella zona di Cancello, e 3 ordinanze per 5 contatti per i quali è stata disposta la quarantena domiciliare. Per tutti l’isolamento domiciliare era già partito nei giorni scorsi.

A questi numeri si aggiungono altre 2 persone con sospetto di avvenuto contagio, riscontrato da tampone rapido effettuato in un laboratorio privato, con tampone molecolare da effettuare tramite l’Asp di Catanzaro.

Parimenti il Comune si è adoperato tramite proprie risorse per far eseguire, con personale dell’Uccp del Reventino, 8 test sierologici a persone risultate esposte ad un alto rischio di contagio, i quali hanno dato esito negativo.

E’ stata effettuata la sanificazione delle scuole di Angoli, Cancello e Migliuso, nonché degli scuolabus in servizio, con test sierologico effettuato anche ai 4 autisti.