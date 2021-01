Trenitalia valuta nuovi collegamenti notturni con Frecciarossa ETR500 tra Torino, Milano e la Calabria

Trenitalia sta valutando la possibilità di introdurre nuovi collegamenti serali con treni Frecciarossa ETR500 da Torino e Milano alla Calabria, avendo la possibilità di raggiungere la Sicilia con servizi in connessione (aliscafo+treni/Freccialink).

Per riscontrare il gradimento del pubblico fino al 1 febbraio è stato lanciato per i titolari di Cartafreccia così un questionario, rilanciato dall’Associazione Ferrovie in Calabria, nel quale si ipotizza che il nuovo collegamento tra Torino e la Calabria/Sicilia partirà da Torino tra le 20 e le 21 (con fermate intermedie a Milano, Reggio Emilia AV, Bologna e Firenze) e arriverà tra le 6 e le 7 a Paola, con proseguimento su Lamezia Terme e Villa San Giovanni per imbarco su aliscafo ed arrivo a Messina alle 8:30 circa.

Sarà possibile raggiungere altre destinazioni in Sicilia utilizzando servizi in connessione (treno/Freccialink).

ll rientro dalla Sicilia partirebbe con aliscafo da Messina tra le 21 e le 22 per raggiungere Villa San Giovanni tra le 22 e le 23; da qui imbarco sul Frecciarossa per arrivare a Torino tra le 8 e le 9 della mattina (con fermate intermedie a Lamezia Terme, Paola, Firenze, Bologna, Reggio Emilia AV e Milano).

Il costo del biglietto base in Standard per la Calabria sarà tra 95 e 115 euro e per la Sicilia tra i 110 e 130 euro, comprensivi di aliscafo e collegamenti con le principali destinazioni nell’isola.

A bordo del Frecciarossa ETR500 sarà presente un servizio di ristorazione che rimarrà sempre aperto (tranne che dalle 1 alle 5 della mattina) e per chi sceglie la Business e la Executive un kit notte (cuscino poggiatesta + mascherina + tappi) + la colazione.