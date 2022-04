Una squadra dei Vigili Del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta questa mattina in località Fiume Bagni nel comune di Lamezia Terme per incidente stradale.

La vettura coinvolta una Citroen Saxo che, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo finendo fuori strada abbattendo una balaustra in ferro di un ponte rimanendo in bilico su di esso. All’interno, due persone estratte dai vigili del fuoco e consegnate al Suem 118 per le cure del caso.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’impatto dell’autovettura.

Sul posto anche i Carabinieri della locale compagnia per gli adempimenti di competenza.