Sarà il primo anticipo televisivo del prossimo mese la gara tra Morrone e Vigor Lamezia Calcio 1919. La trasferta a Cosenza per i biancoverdi sarà così il 7 marzo alle 14.30, mentre la settimana successiva la diretta tv e streaming seguirà la gara a Locri della Reggiomediterranea. L’altra capolista, il San Luca, sarà invece di scena il prossimo sabato ad Isola Capo Rizzuto.

Per quanto riguarda le decisioni del giudice sportivo salterà 2 turni (la trasferta di domenica contro la Scalea, ed il turno successivo in casa contro il Gallico Catona) il centrocampista Gabriele Gagliardi della Vigor Lamezia (la doppia ammonizione lo farà tornare per altro anche in diffida). Sempre per i biancoverdi un turno di stop anche per il difensore Fabio De Nisi, giunto alla quinta ammonizione stagionale, mentre nello Scalea di scena al D’Ippolito non sarà presente Nicolas Martinez espulso nel turno precedente.

Il Locri che farà visita al Sambiase sarà privo di Giuseppe Pipicella, appiedato per 2 turni.