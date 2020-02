Percorso netto del Sambiase, la Vigor Lamezia mantiene il fattore campo nei play off

Si è chiusa oggi pomeriggio la stagione regolare per il campionato under 19 che vede impegnate le squadre giovanili calabresi dall’Eccellenza in giù.

En plein di vittorie per il Sambiase, che fa 18 su 18 battendo 5-0 l’Amantea dopo aver avuto già da 2 turni la certezza matematica di aver vinto il proprio girone.

In seconda posizione la Vigor Lamezia, che battendo 2-0 a domicilio il Campora mantiene la seconda posizione rispetto al Pro Cosenza in virtù degli scontri diretti (pareggio all’andata, vittoria 3-1 a Cosenza al ritorno per i biancoverdi).

Quarto l’Amantea, quinta la Promosport per la quale non influisce l’odierna sconfitta per 3-1 al Rocco Riga ad opera della Pro Cosenza.

Martedì prossimo andranno così in scena le semifinali del girone, con Vigor Lamezia – Promosport e Pro Cosenza – Amantea, con finale prevista una settimana dopo tra le vincenti in casa della meglio classificata.

Nella fase successiva (inizio il 17 marzo) il gruppo delle formazioni lametine incrocerà quello riguardante le compagini del vibonese – reggino: la vincente dei play off incontrerà il Capo Vaticano, il Sambiase se la dovrà vedere tra chi avrà la meglio negli spareggi (Nicotera – Real Pizzo e Parghelia – Romboliese le semifinali in programma).