Mercoledì mattina possibile indicazione della nuova consulta dello sport, ma rimangono in atto i problemi strutturali

Ferma all’istituzione nel 2014, si valuta di far ripartire la consulta dello sport anche nel Comune di Lamezia Terme con apposita discussione in quarta commissione. La proposta iniziale è quella di integrare il regolamento vigente, con la richiesta di Giancarlo Nicotera di inserire due posti riservati per le associazioni che operano con i disabili, passando così da 18 a 20 componenti su indicazione dei consiglieri comunali.

Mercoledì mattina quindi nuovo passaggio con le indicazioni dei nomi cercando di coprire il maggior numero di discipline per un organismo che avrà uno scopo propositivo, mentre la successiva integrazione proposta dovrà passare, essendo una modifica di regolamento, dal consiglio comunale.

Nell’ambito più logistico, scadute il 30 giugno le concessioni di gestione di diversi impianti sportivi, ad oggi non ci sono passi in avanti per un’eventuale proroga e la stesura dei nuovi bandi, così come ancora non vi sono novità ufficiali su aggiornamenti per il nuovo palasport (tra bando degli arredi, di gestione, contratti istituzionali di sviluppo per la viabilità).

Tema ancora vivo quello della piena agibilità delle varie strutture, che già in un incontro precedente di commissione è emerso essere ben lungi dall’essere vicino a risoluzione tra pochi dipendenti interessati da troppe pratiche, ma anche una scarsa collaborazione e comunicazione negli anni tra uffici che non aiuta nel risalire e ricostruire i vari iter procedurali. Con le ferie estive prossime ad entrare nel vivo, difficilmente risposte esaustive arriveranno per l’inizio dei vari campionati, complicando l’ambito della programmazione delle varie società.

A margine dell’incontro è invece riemersa a testimonianza di ciò la problematica della piscina comunale, con l’attuale società di gestione che chiede da tempo una revisione del contratto dopo i disagi dovuti ai problemi burocratici e strutturali degli ultimi anni, cui ora si sono aggiunti anche gli accorgimenti da dover rispettare in ambito Covid-19.

Sempre in Comune questa mattina è andato in scena un nuovo incontro del tavolo congiunto tra amministrazione comunale ed ordini tecnici per cercare di trovare soluzioni a problemi procedurali in ambito di edilizia ed urbanistica, tema che in via Perugini trova difficoltà sia per la carenza di personale tecnico e dirigenziale di settore, che per le normative in aggiornamento da dover rispettare.