Nuovo segretario generale per la Vigor Lamezia, si auspica la fusione delle due matricole con i termini scaduti il mese scorso

Arriva dalla Vibonese Alfonso De Rito, nuova pedina nel front – office dirigenziale biancoverde, dove ricoprirà il ruolo di Segretario generale, con percorso inverso invece per Nicola Vaccaro, che ha ricoperto tale ruolo nei decenni precedenti biancoverdi.

«Sono contento di far parte della famiglia Vigor Lamezia- queste le sue dichiarazioni – dopo 17 anni intensi trascorsi nella Vibonese e nonostante volessero riconfermarmi, ho scelto il progetto Vigor Lamezia perché per me è una nuova sfida e ho trovato una società seria che ha fame di calcio e sin da subito ha mostrato di avere mentalità e organizzazione da squadra professionistica. Il nostro è un progetto a 360° e comprendo quanto il popolo lametino tenga ai colori biancoverdi e all’unione di intenti».

Sebbene i tempi per ufficializzare la fusione tra le due Vigor della scorsa stagione siano scaduti a luglio, De Rito reputa che «una delle prime indicazioni del Presidente Saladini è stata quella di lavorare sulla fusione delle due matricole, ed è proprio su questo che stiamo lavorando congiuntamente ai consulenti per portare avanti l’operazione. Da quanto sta accadendo attorno a questa squadra, attorno a tutta la società, ho compreso cosa significa realmente il motto del Presidente “in questa squadra c’è il cuore di tutti”».

Il Presidente Saladini consapevole del ruolo che un segretario generale è chiamato a svolgere ha scelto De Rito per le sue competenze e la sua passione: «avevo bisogno di un profilo esperto, che conoscesse a fondo l’ambiente e sono soddisfatto di tale scelta. Sono sicuro che lavorerà con dedizione e grande senso di responsabilità».