Saltata la presentazione al Gianni Renda, il Sambiase lancia la stagione con un video online tra passato e territorio

Alternando video dei gol nelle stagioni in serie D, e foto delle ultime annate in Eccellenza, non potendo presentare la squadra al “Gianni Renda” come inizialmente preventivato, il Sambiase opta per un video racconto per immagini di introduzione alla prossima stagione di Eccellenza.

«Alle 20 doveva iniziare la presentazione della squadra per la stagione 2020/2021 nel nostro stadio, purtroppo così non sarà per cause di forza maggiore. Noi in ogni caso, proprio alle 20, vogliamo farvi un regalo che possa farvi trascorrere un gran bel sabato sera: che abbia inizio la nostra festa» si legge sui social giallorossi.

Ai momenti del passato agonistico anche la scelta di legarsi ai beni del centro storico della zona di Sambiase, con i giocatori ad indossare la maglia che sarà della juniores (gialla con due linee rosse), in attesa di poter mostrare ufficiale la nuova prima paratura già rivelata online tramite rendering.