Come nelle 3 precedenti gare, si sblocca solo nella ripresa la Vigor Lamezia, questo pomeriggio protagonista di un nuovo allenamento congiunto questa volta al “Rocco Riga” contro i padroni di casa della Promosport, compagine tra le prime candidate alla vittoria del girone A di Promozione.

La squadra di mister Morelli, specie nella seconda metà del primo tempo, ribalta l’azione cercando di sorprendere la retroguardia biancoverde.

Di contro ai giocatori di mister Morgia manca la giusta lucidità nell’ultima zona del campo, con trame e possesso palla che in queste prime uscite hanno risentito anche dei vari cambi di formazione provati essendo questa ancora la fase di precampionato.

Da mercoledì però, con l’inizio della Coppa Italia, si inizierà a fare sul serio: Sambiase atteso a Soveria Mannelli, Promosport a riposo, Vigor Lamezia a Rombiolo (primo “assaggio” di campi calabresi in terra battuta per la squadra del presidente Saladini).

PRIMO TEMPO

PROMOSPORT: Restina; Villella, Bruno, De Martino, Schipirra; Vasapollo (29′ Serra), Scozzafava, Bellia, Corigliano; Percia Montani, Colosimo.

VIGOR LAMEZIA: Corallo; Vitolo, Cucinotti, Trentacoste, Miliziano; Giacinti, Voltasio, Corticchia; Dieme, Zuppardo, Bettini.

12′ prima conclusione pericolosa di Vitolo sopra la traversa

22′ Corigliano stoppa in area e si libera con una finta, palla sull’esterno della rete

27′ scambio tra Villella e Vasapollo, il terzino arriva al tiro di destro che Corallo respinge, pallone spazzato da Cucinotti

40′ assist volante di tacco di Colosimo per Percia Montani, apertura sulla corsa per Corigliano che calcia sul primo palo con Corallo attento in copertura

46′ senza reti si chiude la prima fazione

SECONDO TEMPO

PROMOSPORT: Mercuri; Villella (22′ Gagliardi M), Bruno, De Martino, Schipirra; Serra (8′ Gagliardi G), Scozzafava, Bellia, Corigliano (40′ Meraglia); Percia Montani, Ferraiolo.

VIGOR LAMEZIA: Corallo (17′ Gentile); Vitolo, Cucinotti, Scopetta, Franchino; Torelli, Giacinti, Corticchia; Gullo, Dieme (32′ Ianni), Bettini (17′ Russo).

13′ combinazione sulla sinistra tra Bettini e Franchino, cross morbido nell’area piccola e girata di testa vincente di Corticchia per 1-0 biancoverde

15′ ripartenza Promosport sull’asse Percia Montani – Scozzafava, Bellia prova il destro rasoterra che si spegne a lato

16′ Torelli devia a lato un traversone di Bettini

23′ Dieme calcia a botta sicura dopo un controllo imperfetto in area, la palla viene deviata di mano da un difensore della Promosport: rigore realizzato da Russo per il 2-0

37′ tiro al volo di Vitolo parato agilmente da Mercuri