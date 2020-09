Valerio Del Carpio nuovo preparatore atletico della Raffaele Lamezia

Valerio Del Carpio è il nuovo preparatore atletico della Raffaele Lamezia, la cui fase di approccio al prossimo campionato di serie B è già iniziata al Palasparti.

Vecchia conoscenza della società, Del Carpio aveva già fatto parte come giocatore della squadra di Mister Torchia nella stagione 2018/19, reputandosi ora “onorato e super entusiasta per questo ruolo, è bello far parte nuovamente della famiglia Raffaele anche se in un’altra veste. Sarà un anno pieno di lavoro e sacrifici per poter tenere alta la concentrazione e la performance, i ragazzi si stanno impegnando molto e stanno rispondendo bene nonostante il sovraccarico di questo periodo. Le basi ci sono, lo spirito e voglia di fare bene non manca insomma ci stiamo organizzando per grandi battaglie”.