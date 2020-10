Rinviata di un mese la trasferta in casa del Gallico Catona, a novembre 7 gare in 3 settimane per la Vigor Lamezia

Dopo aver superato il turno di Coppa Italia, riposerà questa domenica la Vigor Lamezia in campionato causa Covid-19.

A seguito di provvedimento disposto dall’Asp di Reggio Calabria, con il quale tutti i calciatori della Società A.S.D. Gallico Catona vengono messi in isolamento domiciliare per 14 giorni, la trasferta dei biancoverdi in programma per domenica è stata rinviata a mercoledì 11 novembre alle 14.30.

La squadra di mister Morgia il prossimo mese avrà così tra campionato e Coppa Italia 7 gare in 3 settimane: