Presentazione delle nuove divise da gioco, ma anche prima uscita ufficiale per il vicepresidente della Vigor Lamezia, Angelo Ferraro, che ricorda come «non è la prima volta che la nostra famiglia si lega al mondo dello sport lametino, siamo stati convinti di tornare in prima linea dopo l’avventura nel volley femminile dal progetto del presidente Saladini, che credo sarà realmente ambizioso per la città».

Luigi Boccia, area manager & sponsorship Eye sport wear, reputa che le forniture saranno improntate al professionismo, anche alla luce del contratto biennale firmato. Dalle 17.30 dal sito della Vigor Lamezia sarà possibile acquistare le maglie presentate, con previste successivamente anche altre forniture.

Nello svelare le nuove maglie il presidente Felice Saladini rivela anche che non ci sarà un solo main sponsor sulle maglie, ma viene riportato il claim “in questa squadra c’è il cuore di tutti” che accompagna la stagione da inizio anno sportivo. Back sponsor è il sito “ioscelgobio.com”, con il logo della Vigor Lamezia riportato anche sulla numerazione posteriore.

Rimane tra le incognite quella del ritorno allo stadio del pubblico, attualmente non previsto dalle norme Covid-19, mentre rimangono aperte le porte a nuovi ingressi in società.

«Continuano le opere di restyling al D’Ippolito, il dialogo con l’amministrazione comunale è avviato per avere un rapporto tra pubblico e privato a partire dalla struttura. Siamo seguendo un iter specifico ma i tempi burocratici son quelli», assicura Saladini, ribadendo che «continuo con lo stesso entusiasmo iniziale, più persone avrò al mio fianco più andremo avanti a ritmo spedito».