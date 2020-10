Domenica il Gianni Renda riapre le porte a 100 tifosi in mascherina, posti assegnati e autocertificazione

Il Sambiase è pronto ad accogliere nuovamente i propri sostenitori presso lo stadio Gianni Renda. Domenica, seppur in numero limitato, per la partita contro la Bovalinese, prevista alle 14:30, si potrà riavere in parte il pubblico sugli spalti ma con delle premesse nel rispetto della normativa Covid-19: i posti a sedere saranno numerati e disposti in modo tale da garantire il distanziamento sociale imposto, per nessuna ragione il tifoso potrà allontanarsi dalla postazione personale indicata dal personale steward presente alla stadio, e qualsiasi forma di assembramento rimane vietata.

L’ingresso allo stadio, previa misurazione della temperatura corporea, è consentito solo con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherina), i quali andranno indossati per tutta la durata dell’incontro e osservando le distanze minime di sicurezza.

PREVENDITA BIGLIETTI

A partire dalle 12 di domani, fino alle 12 di domenica, saranno disponibili in prevendita 100 tagliandi d’ingresso. I biglietti per la partita saranno acquistabili esclusivamente in prevendita presso l’Agenzia di Scommesse EUROBET, in Via Re di Puglia 8.

Al momento dell’acquisto sarà rilasciato un modulo di autocertificazione da compilare e da esibire all’ingresso dello stadio, insieme a un documento di riconoscimento. Non sarà possibile in alcun modo acquistare biglietti al botteghino dello stadio fino a nuove disposizioni. I biglietti saranno numerati con l’assegnazione del posto corrispondente, suddivisi tra tribuna e gradinata.

ACCESSO ABBONATI

Anche agli abbonati è richiesta la compilazione del modulo di autocertificazione (che è possibile scaricare dalla pagina Facebook, o ritirare presso l’Agenzia di Scommesse EUROBET, in Via Re di Puglia 8), la stessa andrà consegnata al botteghino della biglietteria, dove sarà rilasciato il ticket con l’assegnazione del posto, che sarà numerato e segnalato dagli steward presenti in tribuna. Sarà altresì richiesta l’esibizione di un documento di riconoscimento.

Per agevolare le pratiche d’ingresso la biglietteria aprirà alle 13:30.

ACCESSO ACCREDITI

Vista l’esigua disponibilità di tagliandi e posti disponibili sono sospese tutte le modalità di accredito, esclusi gli operatori della stampa.

Gli addetti stampa – con il limite di un operatore per testata giornalistica – dovranno passare dalla biglietteria per presentare l’autocertificazione e provvedere al ritiro delle distinte di gioco.