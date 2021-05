Sui 6 campi in terra rossa dei 3 circoli tennis lametini il Master Regionale Calabria dei Campionati Italiani Fitpra

Il Master Regionale Calabria dei Campionati Italiani Fitpra si è disputato a Lamezia Terme lo scorso fine settimana nei tre circoli Viola Tennis & Sports, Circolo Tennis Lamezia e Sporting Club Lamezia, coinvolgendo 6 campi in terra rossa.

Le 9 categorie in gara hanno visto 125 iscritti, provenienti da tutta la Regione, che hanno combattuto duramente per un posto al master nazionale. Le categorie regine della manifestazione, All Star maschile e femminile, si chiudono con due giovanissimi vincitori, Giuseppe Fino (14) e Marta Vignola (18), che superano in finale rispettivamente Michele Calabrò e Miglena Kalcheva.

Il pass per l’Open maschile lo stacca Stefano Cataldo, di Siderno, superando in finale 41 – 42 Giuseppe Oliverio, dopo aver vinto contro Santagata e Fiorenza. Lucia Saturno e Tiziana Silvestri potranno rappresentare la Calabria per la categoria Open Femminile, avendo giocato la finale e avendo la prima battuto la seconda 43 – 42.

Le categorie Entry Level vengono conquistate da Luigi Caccamo e Caterina Toscano. Caccamo vince anche il Doppio Maschile, con Pasquale Dotro, battendo in finale i crotonesi Cantafora e Calabrò. Bis di vittorie nelle categorie di Doppio Femminile e Doppio Misto per Emmarita Grasso, in coppia con Irene La Puzza e Michele Calabrò.

I risultati finali: