Domani al via il KiteFoil World Series, prossima settimana KiteFoil Youth World Championships

Tutto pronto a Gizzeria per lo start ai campionati mondiali di Kite surf, in calendario dal 7 al 18 luglio. Un evento che proietta il territorio di riferimento sulla vetrina mondiale.

La manifestazione si terrà negli spazi di mare dell’Hang Loose Beach, in località Pesci e Anguille, dove 180 atleti che arriveranno da tutti i continenti si sfideranno nelle varie categorie. Luca Valentini, presidente del Circolo velico e il suo staff hanno organizzato tutto nei dettagli e gli atleti sono arrivati in zona per gli allenamenti da diversi giorni.

A partire da Tony Vodisek lo sloveno vincitore dell’edizione 2019 e già Medaglia argento alle Olimpiadi giovani 2018 di Buenos Aires. Attesi circa 500 addetti ai lavori e staff che resteranno in zona per 12 giorni.

La manifestazione è promossa dalla World Sailing (Federazione internazionale Vela), la IKA (International Kiteboarding Association) gestisce il kitesurf in seno a World Sailing attraverso la FIV (Federazione italiana vela), mentre l’organizzazione è del circolo velico Hang Loose beach.

L’evento è patrocinato e sostenuto dalla Regione Calabria. Partner dell’evento saranno la Porsche che il 10 e l’11 luglio terrà gli spettacolari e attesi test drive per curiosi e visitatori, così come c’è grande attesa per i test delle moto Ducati, mentre la bibita tutta calabrese “Clemi” disseterà atleti e turisti.

Si parte domani, il programma della prima settimana prevede il KiteFoil World Series, mentre la seconda settimana le gare del “KiteFoil Youth World Championships”.