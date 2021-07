Alessandro Torchia ufficializzato come allenatore della juniores regionale della Promosport

Mentre quest’oggi l’unico aspetto chiaro sulla sinergia tra le 3 maggiori realtà calcistiche lametine è che la prima squadra in serie D si chiamerà Fc Lamezia Terme, in casa Promosport è tempo di annunci per quanto riguarda la guida della juniores regionale.

Il DG Giovanni La Gamba e il responsabile tecnico della Juniores regionale Pietro De Sensi comunicano che l’allenatore per la stagione sportiva 2021/2022 sarà Alessandro Torchia, scelto per «spiccate qualità tecniche e con un curriculum di ottima esperienza maturata sia a livello giovanile che in categorie superiori».