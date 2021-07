Neanche il tempo di ufficializzare la nascita del nuovo soggetto sportivo, Fc Lamezia Terme, che già altre voci si inseriscono all’interno della narrazione della genesi del progetto.

L’avvocato Leopoldo Marchese dichiara infatti che «su espresso incarico ricevuto da un gruppo di imprenditori interessati a rilevare il titolo della Vigor Lamezia, ho contattato nella serata di ieri l’avvocato Massimiliano Carnovale chiedendo le condizioni per addivenire al detto passaggio di proprietà».

Marchese specifica che «il professionista si è riservato di comunicarmi le determinazioni della proprietà da lui rappresentata ma, a seguito di sollecito effettuato stamattina, mi è stata oggi comunicata la volontà di non cedere il titolo. Ovviamente, il gruppo da me rappresentato è e sarà sempre disponibile all’acquisizione del titolo della Vigor Lamezia».

Questa mattina la versione di Saladini era stata di mediazione, sostenendo però che di proposte «ufficialmente e concretamente non sono arrivate allo studio dell’avvocato Carnovale», mentre invece Marchese afferma che i primi contatti si erano avuti, e di contro sottolinea Saladini come «chi vorrà investire su uno specifico settore giovanile per fedeltà dei colori originali sarà ben accetto».