Marcello Percia Montani continuerà a vestire la maglia della Promosport

Marcello Percia Montani, attaccante classe ’88, continuerà a vestire la maglia della Promosport anche nella prossima stagione.

«Sono molto contento di poter continuare a lottare per questi colori e non vedo l’ora di riabbracciare i mie compagni. Sono sicuro che i nuovi arrivi si sentiranno a casa sin da subito poiché siamo un grande gruppo e che riusciremo a raggiungere l’obiettivo che abbiamo lasciato in sospeso lo scorso anno» dichiara l’attaccante.