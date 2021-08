Altri due ex Sambiase approdano alla Fc Lamezia Terme, proseguendo nel connubio offensivo che ha portato gol e la promozione in serie D per i giallorossi.

Da un lato Flavio Verso, esterno offensivo classe 2002, premiato come miglior giovane e top player dell’ultimo campionato d’Eccellenza Calabrese, che secondo la società “assicura imprevedibilità e fantasia alla manovra offensiva, con le sue azioni in cui mixa al meglio eleganza e tecnica”.

Dall’altro Francesco Umbaca, classe 1997, fantasista, definito “autentico funambolo del pallone, artista del dribbling, calciatore dall’indubbio estro che unisce il cristallino talento a grinta, tenacia e determinazione”.

Diventano così 6 gli annunci ufficiali per la nuova società lametina in 48 ore.