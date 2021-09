L’attaccante cileno Ignacio José Herrera detto “Nacho” nuovo arrivo per il Lamezia Terme

Nuovo acquisto per l’Fc Lamezia Terme alla vigilia dell’esordio in campionato.

Altro gran colpo di mercato messo a segno dalla dirigenza gialloblu, che si assicura le prestazioni sportive dell’attaccante cileno Ignacio José Herrera detto “Nacho”.

Classe 1987, Herrera è il classico “puntero” sudamericano, capace di esprimersi bene sia sulle corsie laterali del fronte offensivo, che di destreggiarsi con grazia e maestria in area di rigore alla ricerca dello spazio necessario per mettere la palla in rete.

Lunedì saranno svolte le visite mediche e verranno effettuate le procedure, come da norma, per il tesseramento.

Calciatore dall’elevata caratura tecnica, Herrera ha vissuto da giramondo la propria carriera professionistica, giocando nelle massime serie dei campionati cileno (Huachipato FC, CD Palestino, Deportes Cobreloa ecc.), kazako (Irtysh Pavlodar), azero (nella stagione 2017-18, Herrera è capocannoniere della sua squadra, il Neftçi Baku, che arrivò terza in campionato) ed ecuadoriano (Mushuc Runa SC, Sociedad Deportiva Aucas), con esperienze anche in Corea del Sud (Seoul E-Land) e, da giovanissimo, in Spagna nelle fila del Real Betis.

Per rispondere nel migliore dei modi alle ambizioni della società e alle aspettative della piazza lametina, Ignacio è chiamato a mettere in campo le sue doti da goleador e la tipica “garra” sudamericana, fatta di rabbia, impegno, determinazione, sacrificio e grande intensità.