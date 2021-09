Aperta la prevendita per la gara Polisportiva Santa Maria – FC Lamezia Terme di domenica

Iniziata la prevendita dei biglietti per la seconda giornata di campionato serie D – girone I, che vedrà i gialloblu del Lamezia Terme impegnati contro la Polisportiva Santa Maria, in programma domenica allo stadio “Carrano” di Santa Maria di Castellabate con calcio d’inizio alle 15.

L’accesso allo stadio per chi ha un’età maggiore di 12 anni sarà concesso esclusivamente a chi è in possesso di Green Pass Covid-19 (avvenuta vaccinazione di una dose da almeno 15 giorni oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti oppure risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti). La certificazione verde Covid-19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di ingresso all’impianto, in formato cartacea o digitale, dove ogni spettatore dovrà sottoporsi alla misurazione della propria temperatura corporea. Si precisa che chi acquisterà il biglietto senza avere il Green Pass non avrà diritto ad alcun rimborso.

La Polisportiva Santa Maria sottolinea che non saranno ammesse altre forme di certificazione – come l’autocertificazione – che non consentono il controllo tramite specifico QR CODE rilasciato dal Ministero della Salute. Come contemplato dal Regolamento d’uso dello stadio sarà obbligatorio indossare la mascherina durante l’intero svolgimento dell’evento e mantenere la distanza interpersonale.

I tagliandi si potranno acquistare online al link apposito, oppure direttamente presso Corapi Tabacchi in via Marconi a Lamezia Terme, punto vendita Go2, al costo di 11,50 euro.

Prevista anche la diretta Facebook sulla pagina della società di casa, al costo di 5,49 euro.