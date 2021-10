Domenica alle 19 al PalaSparti il Basketball Lamezia ospiterà la Cestistica Benevento

Domenica alle 19 al Palazzetto Alfio Sparti il Basketball Lamezia ospiterà la Cestistica Benevento, formazione di notevole spessore che nelle prime due giornate di campionato ha totalizzato due vittorie, una delle quali con un +35 a discapito della New Basket Agropoli.

Già nello scorso campionato la formazione beneventana fu avversaria delle fenici gialloblu, il 26 maggio durante la seconda fase, quella ad orologio, perdendo per 78 a 67 in trasferta.

Rispetto all’anno scorso la Cestistica Benevento ha confermato solo due giocatori titolari: Smorra e Ordine, rispettivamente guardia e ala grande. Quest’anno a completare il quintetto iniziale tre nuovi innesti: il diciannovenne Manisi, playmaker proveniente dal Cus Taranto; l’ala piccola Rianna, ex Cercola; il lituano Alunderis , ex Vigor Matelica, squadra militante in serie C gold marchigiana.

Anche i giocatori che inizieranno scaldando la panchina hanno la possibilità di dire la propria in campo, e potersi giocare un pari minutaggio con i titolari, tra questi il veterano Rusciano, 38 anni, e il giovane Odigie. Tanti altri giovani giocatori disponibili per allungare le rotazione e consentire alla squadra avversaria di riprendere ossigeno.

“Affrontiamo una squadra esperta con giocatori importanti, andiamo a Lamezia per far bene ma consapevoli di dover perseguire una crescita passo dopo passo. – le parole di Coach Adolfo Parrillo – E’ la prima di tre gare importanti ma ora pensiamo solo alla prossima, su un campo tutt’altro che semplice”.