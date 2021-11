Inizierà ufficialmente il 28 novembre la nuova avventura femminile per la Promosport. La società di via Boccioni dall’attuale stagione sportiva avrà infatti anche una formazione in rosa nel campionato regionale, la cui stagione ufficiale partirà con i triangolari di Coppa Italia, dopo tutta la fase di preparazione avviata da qualche tempo nella struttura di Ginepri.

Prima avversaria sarà la compagine del Cosenza Calcio, che il 28 novembre arriverà al “Rocco Riga” con gara di ritorno il 19 dicembre sul campo del Polibianco. A seconda del risultato del primo turno poi verrà delineato anche il calendario di seconda e terza giornata (andata 5 e 12 dicembre) in cui entrerà in gioco anche la Valle Dell’Esaro che disputerà le gare casalinghe a San Marco Argentano.

Nella fase successiva passeranno le prime 2 di ognuno dei 2 triangolari, con semifinali fissate il 15 e 23 gennaio, finale il 30 gennaio in campo neutro.

«Il Calcio Femminile è un’attività in espansione che completa la nostra offerta di calcio dilettantistico regionale. Con la Coppa Italia diamo il via alla stagione che vedrà nel campionato di imminente avvio la conferma dell’impegno verso l’altra metà del calcio, un movimento sempre più in crescita», commenta il presidente del comitato regionale Saverio Mirarchi.