Allenamento congiunto del giovedì al “D’Ippolito” tra Lamezia Terme e Promosport in vista della ripresa dei rispettivi campionati di serie D e Promozione prevista domenica.

Lavoro a parte per Amendola, Bezzon e Trentacoste, rimasti a riposo Sandomenico, Maritato ed Herrera per i gialloblu, mentre sull’altro fronte fuori dall’allenamento De Martino e Colosimo.

Ritmi non troppo elevati in campo, anche per evitare qualche contrasto duro di troppo, e voci di mercato ancora aperto su entrambe le sponde per chiudere e rimpinguare le rispettive rose alla luce dei nuovi protocolli e di possibili impegni ravvicinati in caso di gare rinviate da recuperare.

PRIMO TEMPO

LAMEZIA TERME: Lai, Magnavita, Miceli, Sabatino, Tipaldi, De Marco, Corapi, Bernardi, Bollino, Rusescu, Provazza.

PROMOSPORT: Mercuri, Perri, Mascaro, Villella, Alfano, Mercurio, Lorecchio, Casella, Schirripa, Percia Montani, Mandarano.

Al 41′ cross di Bernardi e scivolata vincente di Rusescu, con Mercuri in precedenza attento su un paio di sortite avversarie

SECONDO TEMPO

LAMEZIA TERME: Gentile, Miliziano, Camilleri (Talarico), Sirignano, Amenta, Salandria, Maimone, Tringali, Da Dalt, Haberkon, Umbaca

PROMOSPORT: Gonzales, Perri, Mascaro (Porpora), Morabito, Alfano, Mercurio, Scozzafava, Casella, Villella (De Fazio), Mandarano (Ventura), Riccielli.

Ripresa con cambi in successione da entrambi i lati. All’8′ Haberkon corregge in rete il cross di Da Dalt, con asse che si ripete poco dopo ma l’argentino questa volta è in fuorigioco dopo aver ribadito in rete una corta respinta del portiere.

Al 38′ Gonzales spazza in uscita fuori dall’area, Umbaca recupera palla ma dalla trequarti trova solo il palo.

Un minuto dopo Riccelli trova il tiro a giro vincente dopo che la difesa del Lamezia ha perso palla in uscita in area piccola.