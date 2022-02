L’esperienza e la gioventù a rappresentare il Circolo Scherma Lametino a Bastia Umbra

A Bastia Umbra domenica si è tenuta la 2^ prova qualificazione assoluti di Zona 2, con il Circolo Scherma Lametino rappresentato dalla veterana Alessandra Lucchino e Gloria Davoli, la quale esordiva nella categoria assoluta, classificandosi rispettivamente al 3^ e al 27^ posto, ottenendo il pass per la prova Nazionale Assoluta.

Ottima prova disputata dalla giovane Davoli che dopo la fase a gironi, con 3 vittorie e 3 sconfitte, si è qualificata 29^ nella classifica provvisoria che le consente di accedere al tabellone di eliminazione diretta dei 64: vince per 15/14 contro Metauro del Dauno Foggia, nel tabellone delle 32 incontra la Bonanni del CS Roma perdendo 15/10. Alla fine della gara si classificata al 27^ posto ottenendo il pass per la 2^ Prova Nazionale Assoluti che si svolgerà a Lucca il 12/13 marzo.

Dopo un lungo periodo torna in pedana l’esperta Lucchino e ottiene un bel risultato portando ancora una volta in alto il nome del ASD Circolo Scherma Lametino: nel girone preliminare con 4 vittorie e 2 sconfitte si è qualificata al 21^ posto nella classifica provvisoria accedendo al tabellone dei 64; il cammino verso la semifinale l’ha vista vincere contro la Comparone (15-6), Testasecca (15-12), Panella (15-3), Bonanni (15-6) accedendo alla semifinale contro la Criscio perdendo per (15-8). Grande soddisfazione da parte del Maestro Costanzo Giuseppe.