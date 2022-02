L’Arvalia Nuoto Lamezia conquista il “Trofeo Onda Viva” di Cosenza

Il “Trofeo Onda Viva” disputato a Cosenza sabato 12 e domenica 13 febbraio ha fatto da sfondo a un nuovo trionfo dell’Arvalia Nuoto Lamezia.

Il team guidato da mister Massimo Borracci e dal suo vice, mister Francesco Strangis, è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio con ben 578.50 punti e uno stacco importante rispetto alle altre squadre protagoniste della kermesse regionale. Basti pensare che il secondo posto è stato raggiunto alla Calabria Swim Race con 376.50 punti, seguita dall’Asd Pineta Sport con 337.50 punti.

«Sono state due grandi giornate di nuoto – ha commentato mister Borracci – e per noi è una vera soddisfazione questo risultato, perché frutto di una sfida con le più forti società della Calabria. Insomma, prosegue l’escalation di un gruppo fatto di giovanissimi, che sta dimostrando una crescita davvero notevole, sia a livello individuale che di squadra».

Nel corso del weekend, parallelamente alla gara principale, se n’è disputata una per proclamare i migliori atleti della stagione invernale per ciascuna categoria e anche lì gli agonisti della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme non sono passati inosservati, grazie a un numero davvero considerevole di premiati.

I risultati raggiunti:

Cristina Francesca Galati – 1° posto nei 200 Stile Libero, 1° posto nei 100 Stile Libero, 1° posto nei 400 Stile Libero, 1° posto negli 800 Stile Libero, 2° posto nei 100 Misti, 3° posto nei 50 Stile Libero;

Martina Maglia – 1° posto nei 100 Dorso, 2° posto nei 400 Stile Libero, 2° posto nei 200 Dorso, 3° posto nei 100 Stile Libero, 3° posto nei 100 Misti;

Aurora Furci – 1° posto nei 100 Stile Libero, 1° posto nei 200 Misti, 1° posto nei 50 Stile Libero, 1° posto nei 400 Stile Libero, 1° posto nei 100 Dorso, 1° posto nei 200 Stile Libero;

Benedetta Gaetano – 2° posto nei 100 Stile Libero, 2° posto nei 200 Rana, 3° posto nei 50 Stile Libero, 3° posto nei 100 Rana, 3° posto nei 200 Stile Libero;

Giorgio De Pace – 2° posto nei 100 Stile Libero, 2° posto nei 50 Stile Libero, 2° posto nei 100 Rana;

Niccolò De Giorgio Vienni – 1° posto nei 50 Stile Libero, 2° posto nei 100 Stile Libero, 2° posto nei 50 Farfalla, 2° posto nei 100 Misti, 2° posto nei 200 Stile Libero, 3° posto nei 50 Rana;

Alessia Nosdeo – 1° posto nei 50 Rana, 1° posto nei 100 Rana, 1° posto nei 200 Rana, 1° posto nei 100 Misti, 2° posto nei 200 Misti, 3° posto nei 100 Farfalla;

Gianluca Pittelli – 1° posto nei 100 Misti, 1° posto nei 200 Misti, 1° posto nei 100 Rana, 1° posto nei 400 Stile Libero, 1° posto nei 200 Rana, 1° posto nei 200 Stile Libero;

Antonino Richichi – 1° posto nei posto nei 400 Misti, 2° posto nei 100 Misti, 2° posto nei 200 Misti, 2° posto nei 100 Rana, 2° posto nei 400 Stile Libero, 2° posto nei 1500 Stile Libero;

Angelo Talarico – 1° posto nei 100 Misti, 1° posto nei 200 Misti, 1° posto nei 200 Farfalla, 1° posto nei 400 Stile Libero, 1° posto nei 400 Misti, 2° posto nei 100 Farfalla;

Demis Francesco Lico – 2° posto nei 400 Misti, 3° posto nei 1500 Stile Libero, 3° posto nei 200 Misti, 3° posto nei posto nei 200 Farfalla;

Mariafrancesca Cimino – 1° posto nei 400 Misti, 1° posto nei 100 Farfalla, 2° posto nei 200 Farfalla, 3° posto nei 100 Dorso, 3° posto nei 200 Dorso;

Gabriele Muggeri – 1° posto nei 100 Farfalla, 1° posto nei 100 Dorso, 1° posto nei 200 Farfalla, 2° posto nei 50 Stile Libero, 2° posto nei 200 Stile Libero, 3° posto nei 100 Misti;

Danila Gullo – 1° posto nei 200 Dorso, 1° posto nei 100 Misti, 2° posto nei 50 Stile Libero, 2° posto nei 100 Dorso;

Leonardo Grasso – 1° posto nei 200 Dorso, 1° posto nei 1500 Stile Libero, 2° posto nei 400 Stile Libero, 2° posto nei 200 Stile Libero, 3° posto nei 50 Stile Libero;

Giuseppe Gesuè Richichi – 1° posto nei 50 Farfalla, 2° posto nei 50 Stile Libero, 3° posto nei 100 Farfalla;

Gaia Anna De Sando – 3° posto negli 800 Stile Libero, 3° posto nei 400 Stile Libero;

Riccardo Garritano – 2° posto nei 100 Stile Libero, 3° posto nei 200 Stile Libero;

Angelo Ventura – 2° posto nei 200 Rana, 3° posto nei 50 Rana;

Antonio Devito – 2° posto nei 200 Dorso, 3° posto nei 100 Dorso;

Giulio Torcasio – 2° posto nei 200 Misti, 3° posto nei 200 Dorso;

Carol Serra – 2° posto nei 400 Misti, 3° posto nei 200 Misti;

Giulia Rocca – 2° posto nei 200 Misti;

Federica Turtoro – 2° posto nei 200 Dorso;

Alice Renda – 3° posto nei 400 Stile Libero.

Davvero buone anche le performance di Chiara Maria Macrì e Carlo Perri, che hanno contribuito all’ottimo risultato raggiunto dall’intero team lametino.