VIGOR 1919: Vecchio, Gallo (42’st Gibin), Cittadino, Calomino, Cossu, Rizzuto, Foderaro, Perri, Ortolini, Giudice (44’st Sisca), Buccinà (42’st Primerano).

A disp.: Nascardi, Calidonna, Bubba, Scardamaglia, Colosimo.

All.: Perrone.

NUOVA VALLE: Conte, Olivieri, Ruggiero, Bertuca (18’st Trapasso), De Palma (1’st Brighet), Coccoglioniti (28’st Tavano), Vitaliano, Verre, Quinzi, Talarico, Serratore.

A disp.: Mercante, Curcillo, Vatrella.

All. Macrì.

ARBITRO: Cilento di Cosenza

RETI: 13’ pt Perri, 22’st Giudice, 30’st Tavano, 39’st Ortolini

NOTE: spettatori 200 circa. Angoli: 10-0. Rec: 1’pt, 4’st

Al piccolo trotto, ma come da pronostico va alla Vigor 1919 lo scontro testa coda contro la Nuova Valle, un 3-1 che conferma al momento i biancoverdi in testa al girone C di Prima Categoria con ancora alle calcagna il Parghelia (vincente oggi 1-0 con il Nicotera) e con il Bivongi dietro di 2 punti domani in campo a Guardavalle.

Domenica prossima i biancoverdi osserveranno il primo dei due turni di riposo previsti in fila in questo girone di ritorno, con gara successiva il 13 marzo nuovamente al “D’Ippolito” contro il Prasar per la quarta giornata della seconda metà di stagione

PRIMO TEMPO

4′ punizione fuori area di Foderaro poco sopra la traversa

9′ Perri lambisce la parte esterna della rete

12′ Ortolini fa tutto bene in area tra stop e coordinazione, ma Conte in uscita bassa neutralizza l’occasione

13′ Vitaliano si fa rubare palla in area da Perri che supera Conte, proteste degli ospiti che reclamavano un fallo

15′ Giudice prova l’inserimento in area, chiusura in angolo del portiere. Sugli sviluppi del corner intervento in scivolata che termina poco a lato da parte di Calomino

20′ triangolazione in area che porta Giudice alla conclusione, parata in corner di Conte

26′ Ortolini chiama Conte alla risposta on ci pugni

27′ su incursione centrale di Ortolini la difesa si salva con anche una deviazione sulla traversa

33′ Nuova Valle vicinissima al pareggio con Talarico che davanti a Vecchio in uscita calcia a lato tutto solo

42′ Perri sotto porta servito da corner devia di testa sopra la traversa

45′ Conte para in posa plastica la punizione indirizzato all’incrocio di Foderaro

SECONDO TEMPO

3′ schema da calcio piazzato di Foderaro che porta alla conclusione Perri, pallone ciccato che si spegne sul fondo

13′ conclusione dalla distanza di Buccinà smorzata dalla difesa ospite

16′ Foderaro prova la punizione forte sul secondo palo, presa sicura del portiere

18′ raddoppio prima concesso e poi annullato per la Vigor: su angolo di Buccinà spizzata di testa di Ortolini, e sulla linea Perri accompagna il pallone in rete. L’arbitro prima convalida, poi a seguito delle proteste ospiti torna sui suoi passi valutando off side il tocco del numero 8.

22′ Verre liscia il pallone al limite della propria area, Giudice è bravo a coordinarsi ed insaccare sul palo lontano

30′ Nuova Valle che accorcia le distanze: Talarico servito dalla retrovie si presenta solo davanti a Vecchio, tentativo di pallonetto che si infrange sul palo, numero 17 ancora solo in area il cui tap in finisce sulla traversa interna, ci pensa Tavano ad appoggiare in rete mentre la difesa della Vigor rientrando lamenta un fuorigioco

39′ Vitaliano cerca il rinvio della propria area, Ortolini in scivolata lo contrasta con pallone che carambola in rete sorprendendo Conte

48′ Foderaro calcia in porta una punizione da posizione defilata, Conte respinge

49′ ci prova Rizzuto rimasto in area dopo un’incursione sul calcio d’angolo, palla centrale