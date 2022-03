Domani al “Rocco Riga” la Promosport attesa dalla gara contro la D.B Rossoblu

Domani lo stadio Rocco Riga aprirà le porte ai D.B Rossoblu, in occasione della ventiquattresima giornata di campionato in Promozione.

La Promosport comunica che per i bambini e il settore giovanile, nonché per i rispettivi genitori e/o accompagnatori, l’ingresso sarà gratuito.

Nel turno di andata i bianco azzurri si sono imposti per 5-0, mentre nella scorsa giornata la Promosport ha vinto con l’Atletico Maida per 2-1 mentre i D.B Rossoblu hanno avuto la meglio sul V.E Rende per 3-2.

Se i ragazzi di mister Morelli guidano la classifica a quota 60 punti, la squadra dì mister Tignanelli occupa la nona posizione a quota 29 punti.

I bianco azzurri si preparano ad affrontare il rush finale del campionato per cui è importante non lasciare nulla al caso.

Alla vigilia di questa importante partita, è intervenuto il terzino bianco azzurro Giovanni Alfano: «ci stiamo avvicinando all’obbiettivo finale, sicuramente sarà una partita molto importante, considerando che la squadra avversaria viene da una vittoria significativa con il V.E Rende. Tuttavia,non dobbiamo lasciarci condizionare da ciò, siamo a conoscenza delle nostre capacità e del nostro potenziale. Tutti noi ci auguriamo di poter chiudere prima il campionato – conclude – per poter regalare questa gioia al nostro presidente che ci ha dato tanto in questi mesi di lavoro».