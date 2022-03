VIGOR 1919: Colosimo (13’st Vecchio), Gibin, Cittadino (5’st Primerano), Calomino (1’st Scardamiglia), Cossu, Rizzuto, Foderaro, Sisca, Scarpino (40’st Giudice), Leta (9’st Ortolini), Buccinà.

A disp.: Nascardi.

All.: Perrone.

PRASAR: Iezzi, Migliaccio, Starace, Rotundo (16’st Arabia), Pisani (8’st Torquato), Zavaglia, Nicoletta, Caridi, Del Gaiso (9’st Orlanduccio), Cancellieri (16’st Trapasso), Galli (9’st Chiarella).

A disp:, Ugrinov, Casaccio, Aloi, Rotella.

All. Pilò.

ARBITRO: Mannarino di Paola

RETI: 4’ pt Buccinà, 8’pt Scarpino, 10’pt Scarpino, 21’pt Leta, 23’pt Scarpino, 3’st Foderaro, 20’st Nicoletta, 45’st Nicoletta

NOTE: spettatori 150 circa.

Angoli: 4-2. Rec: 2’st

Vittoria senza affanni per la Vigor 1919 contro il Prasar, con pratica messa in ghiaccio dopo appena 10 minuti, con la doppietta di Nicoletta nella ripresa a rendere meno netto il 6-2 finale.

Tre punti che al momento vedono i biancoverdi secondi in classifica, ma i 2 riposi già osservati, con 3 punti da recuperare sul Bivongi (oggi vincente 2-1 nello scontro nei piani altri contro il San Calogero Calimera), in attesa del recupero della gara tra Sambiase e Parghelia: al “gianni Renda” la sfida tra terza e quarta forza del campionato non è andata in scena per casi covid riscontrati negli ospiti.

PRIMO TEMPO

4′ cross morbido di Foderaro sul palo opposto, Buccinà si fa respingere il primo tentativo ma ribadisce in rete la respinta corta di Iezzi

8′ cross di Leta dalla sinistra, colpo di testa di Sisca indirizzato verso la porta che Scarpino accompagna in rete

10′ partita chiusa al terzo tiro: Foderaro si invola sulla corsia destra, palla al centro per Scarpino che con il colpo sotto supera Iezzi e sigla la propria doppietta

21′ poker biancoverde con Leta che supera in dribbling il proprio avversario e piazza il pallone tra palo e portiere

23′ manita della Vigor con Scarpino che di testa sigla la tripletta personale

25′ cross di Foderaro, colpo di testa di Buccinà che si spegne a lato

28′ tiro cross di Foderaro, irrompe Buccinà che impegna Iezzi alla parata con i piedi, pallone che arriva a Leta che dal vertice dell’area prova la conclusione sul palo opposto con pallone che si stampa sul palo

34′ punizione di Foderaro che pesca in area il taglio di Cossu, colpo di testa che si spegne a lato

SECONDO TEMPO

3′ azione in verticale con Buccinà che dal fondo trova sul palo opposto Foderaro che deve solo appoggiare in rete il 6-0

15′ colpo di tacco di Scarpino che scheggia la parte alta della traversa

20′ uscita avventata di Vescio su Nicoletta che lo supera fuori area e segna a porta sguarnita

45′ rigore per il Prasar per fallo su Arabia: Nicoletta dagli 11 metri spiazza Vescio