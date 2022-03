Promosport di scena domani a Rossano

Domani per la venticinquesima giornata di campionato in Promozione la Promosport affronterà la Rossanese tra le mura dello Stadio “Stefano Rizzo”.

Nel turno di andata i bianco azzurri si sono imposti per 5-0. Nella scorsa giornata la Promosport ha avuto la meglio sui D.B Rossoblu per 7-0 mentre la sfida tra Rossanese e V.E Rende è stata rinviata a causa Covid-19.

Se i ragazzi di mister Morelli guidano la classifica a quota 63 punti, la squadra di mister Aloisio occupa la quarta posizione a quota 45 punti.

Una partita fondamentale che potrebbe consentire ai bianco azzurri – in caso di vittoria – di avvicinarsi alla promozione matematica in Eccellenza. D’altra parte per la Rossanese sarebbero dei punti preziosi in ottica playoff.

In occasione di questo cruciale impegno, è intervenuto il centrocampista bianco azzurro Gabriele Vasapollo, il quale ha dichiarato: ”affronteremo la Rossanese che proviene da un buon momento di forma, infatti è reduce da tre vittorie consecutive. È una squadra che sulla carta è blasonata per cui dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita, per conquistare i tre punti e portare a casa la vittoria”.