Terza vittoria nei play off per la Blue Foxes Sicma che conquista la serie D

Ritorno dei play off di Prima Divisione di volley maschile tra la Blue Foxes Sicma e la Volo Virtus Lamezia che sorride alla squadra di Curinga che vince anche in casa dei lametini.

Partenza in sordina per gli ospiti che ci mettono un pò a carburare, anche per la tensione della posta in palio. Dopo i primi punti combattuti la Blue Foxes cambia marcia andando a vincere il primo set per 25/22.

Secondo set con partenza sull’acceleratore per gli ospiti, con la compagine lametina che andata sotto sul 13/3 non riesce più a rientrare in gara, ed il parziale si chiude sul 25/8.

Terzo set in cui Curinga vuole chiudere gara e promozione, centrando la Serie D vincendo il parziale e la partita sul 25/19.