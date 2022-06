Venerdì si è tenuto al lido B Club di Gizzeria, sede operativa dell’Icierre Lamezia BS, il torneo federale organizzato dal settore giovanile scolastico, con responsabile l’ex capitano della nazionale italiana di beach soccer Francesco Corosiniti e riservato alle categorie Under 15 e Under 18.

A trionfare nell’under 15 il Calcio Lamezia mentre nell’under 18 l’Academy Lamezia che si qualificano così per le fasi nazionali di Napoli e Cirò Marina rispettivamente. Le due compagini hanno superato il Kennedy – Aquile e S. Leonardo CZ.

Foto 3 di 3





Non è stato solo un torneo ma una giornata di sport e amicizia dove tantissimi giovani si sono cimentati in questa spettacolare disciplina, che sta prendendo piede sempre più in Italia e in Calabria.