L’Asd Sambiase Calcio 1923 è lieta di comunicare altre due conferme di spessore nell’organico a disposizione di mister Paolo Gallo per la prossima stagione.

Per entrambi, dopo le ottime prove offerte la scorsa stagione, non sono mancate le proposte da parte di altre società, ma l’estremo difensore, mostratosi spesso insuperabile per gli avversari, ed il talentuoso e tecnico regista della manovra giallorossa hanno deciso di rimanere con noi per raggiungere insieme importanti traguardi.