In attesa di avere notizie ufficiali sui movimenti in ingresso, il Lamezia Terme registra prime uscite nel mercato

In attesa di avere notizie ufficiali sui movimenti in ingresso, il Lamezia Terme registra le prime uscite.

Tra i vari ex Messina che potevano ritrovare mister Novelli in gialloblu non ci sarà Mauro Bollino, che la saluta la città della piana dopo gli 11 gol nella passata stagione per approdare alla Casertana, che oggi lo ufficializzata insieme alla conferma del centrocampista Raffaele Vacca, dato da qualcuno come possibile sostituto di Francesco Corapi nel ruolo di regista per la compagine del presidente Saladini.

Tornati di proprietà della Reggina, sondaggi dai professionisti per gli under Provazza e Bezzon dopo il prestito fruttuoso in serie D della scorsa stagione, e potrebbe tornare in Sicilia anche Pietro Terranova su cui c’è stato un interessamento del Trapani.

Le conferme nel comparto over non dovrebbero essere molte, e con le valige in mano dovrebbero essere anche il difensore Miceli ed il centrocampista Bernardi (hanno mercato in Eccellenza calabrese) così come il centravanti Haberkon e l’esterno Da Dalt (sondaggi dagli altri gironi di serie D).

Da capire il destino degli under Talarico (difensore 2003) e Verso (attaccante 2002) che hanno giocato con la Paolana in prestito la seconda metà della scorsa stagione, e si cercherà di confermare chi tra i fuoriquota abbia avuto un largo minutaggio accumulato.

In entrata si fanno i nomi di Alessio Cristiani, mezzala di centrocampo classe 1989, e del centravanti classe ’91 Marco Puntoriere (nello stesso ruolo Maggio ha firmato per il Nola, altra pista tiepida è quella di Foggia, lo scorso anno alla Cavese), con rumors anche attorno al difensore Marchetti e l’attaccante Oggiano ex Gelbison, i centrocampisti Aliperta ex Cavese e Lodi ex Acireale.