Dopo che la scorsa stagione la Promosport ha sottoscritto un protocollo di intesa con la Biorisi di Lamezia Terme, oggi presentazione dell’efficacia di determinati prodotti collegati alla spirulina sulle 18 ragazze della squadra femminile.

A relazionare Rosy Zanfino, preparatrice atletica della Promosport Women, e Francesco Fagà, direttore scientifico della Biorisi Srl, con introduzione di Ketty Riolo come nuova direttrice dell’ambito comunicazione della società e del dirigente Antonio Caroleo, il quale rimarca come «nell’ambito delle attività della Promosport abbiamo deciso di non soffermarci solo sull’ambito prettamente agonistico, ma abbiamo aperto a collaborazioni con altre realtà lametine che possano avere dei miglioramenti comuni. Abbiamo in città il dipartimento sport e salute, il contesto è quindi favorevole per poter studiare al meglio i risultati di questa prima esperienza».

Fagà illustra le proprietà nutritive dell’alga spirulina, inserita già in sperimentazioni effettuate con l’Esa per le missioni spaziali, e posta come integratore in alcuni ambiti sportivi avendo il 65% di proteine vegetali, ricca di omega 3, 6, 9 con potere antinfiammatorio e contrasto ai crampi per l’apporto del potassio e magnesio.

I risultati della sperimentazione spiegati dalla Zanfino: 18 calciatrici hanno svolto i test atletici prima e dopo l’assunzione per 2 mesi degli integratori a base di spirulina.

Nei test sargent (potenza esplosiva arti inferiori) e cooper (resistenza alla fatica) a distanza di 2 mesi con 3 allenamenti settimanali si sono riscontrati migliori risultati, con tempi di recupero minori così come diminuzione della presenza di crampi.

Visti i risultati positivi la sperimentazione nel corso della stagione sarà allargata anche alle altre squadre della Promosport.