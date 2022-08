Ufficializzato il girone del campionato under 19 per l’Fc Lamezia Terme

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato gli organici degli undici gironi del prossimo Campionato Nazionale Juniores Under 19, competizione riservata ai calciatori nati dal 1 gennaio 2004 in poi.

Ad eccezione delle fasi finali, nel corso della stagione regolare potranno essere impiegati fino a 3 giocatori fuori quota, due nati dal 1 gennaio 2003 in poi ed uno senza limiti di età. Alla competizione non partecipano le formazioni Under 19 di Sardegna e Sicilia, che invece disputeranno il campionato regionale di competenza.

Le migliori classificate otterranno il diritto a prendere parte alle fasi finali del campionato Nazionale Juniores. Nell’organico anche due squadre di Lega Pro, Pontedera e Turris che parteciperanno come “fuori classifica”. Il club Stresa Vergante ha presentato formale rinuncia.

Nel girone M concorreranno: Angri, Cavese, Paganese, Santa Maria Cilento, Sorrento, Turris, Castrovillari, Cittanovese, Fc Lamezia, Locri, San Luca, Vibonese.